Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. Об этом в субботу, 3 января, сообщает журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

— По словам официальных лиц США, президент Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, включая военные объекты, поскольку администрация в начале субботы активизировала свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро, — написала Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

При этом в армии Соединенных Штатов отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в Каракасе. В свою очередь пресс-секретарь американских военных в Вашингтоне признала сообщения о взрывах, но не прокомментировала какую-либо роль США.

В столице Венесуэлы прогремели взрывы

Над столицей Венесуэлы Каракасом местные жители заметили тяжелые транспортные вертолеты США Chinook и CH-53. На распространившихся в Сети кадрах видно, как американские вертолеты пролетают над городом на фоне взрывов.