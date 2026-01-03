В МИД Венесуэлы назвали основные цели атаки США

Целью нападения США на столицу Венесуэлы Каракас является захват стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. Об этом говорится в официальном заявлении главы МИД Боливарианской республики Ивана Хиля Пинто.

Помимо этого, по его словам, США также пытаются насильственно подорвать политический суверенитет Венесуэлы.

"Этого им (США - прим.ред) не удастся добиться. После более чем двухсот лет независимости народ Венесуэлы и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу", - говорится в сообщении Пинто.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

В столице Венесуэлы прогремели взрывы

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.