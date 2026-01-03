360.ru: в Каракасе под удар попали генштаб и президентский дворец

В столице Венесуэлы Каракасе под авиационный удар попали генштаб и президентский дворец. Об этом 360.ru рассказали очевидцы. До этого Reuters, ссылаясь на очевидцев, сообщало, что в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество. По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки рано утром. При этом подробности причин инцидента и последствия для инфраструктуры пока не уточняются. По информации агентства Associated Press, в Каракасе произошло как минимум семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов. Отношения между США и Венесуэлой заметно обострились. Белый дом, как писала газета New York Times, разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике с целью давления на правительство Николаса Мадуро. Позже генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о вознаграждении в $50 млн за информацию, которая поможет задержать венесуэльского лидера. В Вашингтоне утверждают, что он использует террористические структуры для поставок наркотиков в США.