Протесты в Иране переросли в погромы

Акции протеста, которые проходили вечером в пятницу на западе и северо-востоке Ирана, переросли в беспорядки и погромы.

Такую информацию приводит агентство Tasnim. По его данным, манифестации проходили из-за колебаний валютного курса риала.

«В ряде районов протестующие отошли от предъявления экономических требований в сторону проведения погромов», — отмечается в публикации.

Ранее агентство Mehr сообщило о группах вооружённых людей, вышедших на улицы Илама на западе Ирана.