Трамп высмеял политика, у которого «всё под контролем»

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный мем с губернатором Иллинойса Джей Би Притцкером, высмеивающий его за проводиму политику. Фото появилось на странице главы Белого дома в Truth Social.

На изображении политик держит бургер и табличку «Чикаго не нужна помощь. У нас всё под контролем», а за спиной — пожар, лагерь бездомных и погромы. Так Трамп отреагировал на решение Притцкера вывести Национальную гвардию из Чикаго.

Ранее Трамп называл город «худшим и самым опасным в мире», а губернатора — «толстым неряхой».

В октябре 2025 года он направил 200 гвардейцев для защиты федерального имущества и операции Midway Blitz против нелегалов, вызвавшей протесты. Спустя 3 месяца, 1 января, он объявил о выводе войск из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, предупредив о возможном возвращении при росте преступности.