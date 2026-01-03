Польские депутаты обвинили премьер-министра Дональда Туска в переписывании истории. Они считают, что во время новогоднего обращения он намеренно исказил дату основания страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.

Обращаясь к нации, Туск заявил, что 2026 год стал 1001-м с момента основания Польши. При этом поляки традиционно считают, что обрели государственность в 966 году, когда по латинскому обряду крестился князь Мешко I. В 1966 году в Польше отмечалось тысячелетие крещения.

После обращения разразился скандал.

«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к крещению Польши», — заявил председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак.

По его словам, премьер-министра можно заподозрить в переписывании истории.

Польский историк Камиль Яницкий заявил, что его удивило новогоднее обращение Туска, который, похоже, осознанно, решил спровоцировать общественность.

