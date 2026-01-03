На Украине предупредили премьера Чехии о замысле Зеленского

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может попросить Брюссель повлиять на позицию премьера Чехии Андрея Бабиша о помощи Киеву. Слова Соскина приводит РИА Новости.

Соскин назвал происходящее страшным делом. По его словам, украинскому лидеру нужны средства, а Бабиш отказал, «так что остается только бежать в Брюссель, чтобы приструнить Прагу».

Экс-советник предупредил, что угрозы Зеленского не сработают, поскольку Бабиш занимает твердую позицию. Чешский премьер отстаивает позицию своей страны, а не Киева.

В Чехии объяснили, почему не дадут Украине денег

Ранее Бабиш заявлял, что страна больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета. Он подчеркнул, что Праге «не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей».