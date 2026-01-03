Трамп остановил сделку по полупроводникам из-за нацбезопасности

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заблокировал сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo, которая была заключена в 2024 году. Политик объяснил своё решение опасениями за нацбезопасность страны из-за гражданина Китая среди учредителей HieFo.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.

«Имеются достоверные доказательства, позволяющие мне полагать, что корпорация HieFo... контролируемая гражданином Китайской Народной Республики... может предпринять действия, угрожающие национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится тексте.

Уточняется, что в течение полугода HieFo должна будет отказаться «от всех интересов и прав на активы Emcore, где бы они ни находились».

Ранее Трамп также назвал газету The New York Times угрозой нацбезопасности США.

В Telegraph между тем писали, что США в новой стратегии нацбезопасности избегают критики в адрес России.