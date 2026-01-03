Над украинскими беженцами нависли многомиллионные штрафы на родине

Киевский экономист Михаил Кухар в эфире YouTube-канал общественной деятельницы Елены Думы рассказал, что украинским беженцам в Европе грозят многомиллионные штрафы на родине.

Он отметил, что причиной тому является налоговая политика, которую проводит глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев, в частности, принятый в 2020 году «Законопроект 1210». Он предусматривает в том числе деофшоризацию, в целях которой внедрены правила противодействия выводу прибыли из-под налогообложения.

Так, согласно существующему законодательству гражданин Украины должен подавать декларацию в украинскую налоговую, если проживает за границей и является налоговым резидентом Украины.

Кухар отметил, что законопроект был направлен на олигархов, однако под удар попали все украинские мигранты. «Над пятью миллионами украинских женщин с детьми в Европе висит Дамоклов меч двухмиллионных гривневых штрафов за недекларирование собственных иностранных доходов», — пояснил экономист.

Ранее фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге предложила возвращать на Украину годных к службе. Политики намерены добиваться проведения в Германии масштабной «депортационной кампании».