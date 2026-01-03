Шерпа РФ Лукаш: США выступают против торговых санкций к РФ

Приоритеты торговой политики США в рамках председательства в G20 включают положения о недопустимости санкций и односторонних ограничительных мер, в том числе в отношении России. Об этом 3 января сообщила шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

"Один из приоритетов в торговой повестке США — торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием не должна использоваться как оружие. Под этим подразумеваются прежде всего ограничительные меры, которые используются против нашей страны недружественными государствами", — сообщила Лукаш в беседе с РИА Новости.

По ее словам, соответствующие формулировки содержатся в американском документе, представленном после первой встречи представителей стран G20, которая прошла 15–16 декабря в Вашингтоне. Первая встреча открыла цикл мероприятий в рамках американского председательства.

США планируют провести саммит лидеров «двадцатки» в декабре 2026 года в Майами. По информации Лукаш, к этому времени участники объединения должны согласовать ключевые направления сотрудничества в сферах торговли, финансов и устойчивого развития, а также подходы к реформированию глобальных экономических институтов.