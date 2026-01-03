Климатическая повестка убивает промышленность Германии

В начале 2026 года немецкие компании ожидает очередное масштабное испытание, способное серьезно пошатнуть их позиции на глобальном рынке.Об этом пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung (статью перевели ИноСМИ). Причина кроется в дальнейшем ужесточении климатического регулирования как на национальном уровне, так и в рамках Европейского союза. Эти меры, направленные на декарбонизацию экономики, несут в себе значительные финансовые риски для энергоемких отраслей промышленности, от сталелитейной до химической, и могут привести к необратимым изменениям в структуре европейского производства.

Центральным элементом предстоящих изменений, как пишет швейцарская газета, становится повышение в Германии национального налога на выбросы углекислого газа. Стоимость одной тонны CO₂ с этого года выросла с 55 до 65 евро. Это повышение напрямую ударит по себестоимости продукции, делая такие ключевые для инфраструктуры и строительства материалы, как цемент, сталь и удобрения, более дорогими. Параллельно подорожают и операционные расходы компаний, включая затраты на топливо для автопарков и отопление производственных помещений. Для рядовых потребителей это также выльется в рост цен на бензин, дизель и отопление, создавая дополнительное инфляционное давление в экономике.

Однако куда более серьезные последствия несет реформа общеевропейской Системы торговли выбросами (ETS), которая действует уже два десятилетия. С начала следующего года Европейский союз начинает поэтапную отмену бесплатных квот на выбросы для энергоемких отраслей промышленности. Если ранее производители стали, алюминия, цемента и удобрений получали значительную часть необходимых сертификатов бесплатно, чтобы сохранить конкурентоспособность на международном рынке, то теперь эта практика сворачивается. В 2026 году предприятия будут вынуждены покупать сертификаты на 2,5% своих выбросов, и эта доля будет неуклонно расти, достигнув 100% к 2034 году. Одновременно с этим сокращается и общий объем доступных на рынке квот, что, согласно законам спроса и предложения, приведет к дальнейшему росту их рыночной цены, уже достигающей 75 евро за тонну. Эти факторы в совокупности формируют мощный финансовый пресс, увеличивающий производственные издержки компаний.

Для защиты внутреннего рынка ЕС вводит углеродный пограничный корректирующий механизм (CBAM). Его суть заключается в том, что импортеры таких товаров, как сталь, алюминий, цемент и удобрения, должны будут покупать специальные сертификаты, эквивалентные стоимости выбросов CO₂, произведенных при изготовлении этой продукции за рубежом. Цель механизма — уравнять в затратах европейских производителей и их иностранных конкурентов. По расчетам экономистов, например, из Коммерцбанка, в перспективе до 2030 года это может привести к удорожанию импорта некоторых категорий товаров на 20%. Тем не менее, данный инструмент порождает новые дисбалансы. Он не распространяется на готовую продукцию, такую как автомобили, что создает парадоксальную ситуацию: китайская сталь для немецкого автопрома дорожает, а готовые электромобили из Китая — нет, ставя местных производителей комплектующих в невыгодное положение.

Непосредственными последствиями этих мер станут серьезные структурные сдвиги в экономике. Рост цен на сталь и цемент усугубит кризис в строительной отрасли, сделав возведение нового жилья еще более дорогим. Удорожание удобрений отразится на сельском хозяйстве и может способствовать росту цен на продукты питания. Наибольшую же озабоченность у бизнес-сообщества вызывает подрыв ценовой конкурентоспособности немецкого экспорта. Поскольку компенсация повышенных затрат при продаже товаров за пределы ЕС противоречит правилам Всемирной торговой организации, промышленность оказывается в своеобразной ловушке: производство внутри союза дорожает, а на внешних рынках компаниям приходится конкурировать с игроками, не несущими аналогичных климатических издержек. Как предупреждает Германская промышленно-торговая палата, это создает реальный риск того, что энергоемкое производство в Европе в долгосрочной перспективе станет экономически нецелесообразным.

Дополнительным бременем для компаний станет колоссальный рост бюрократической нагрузки. Импортеры несут полную ответственность за расчет и отчетность по углеродному следу ввозимой продукции, что требует получения точных данных от иностранных поставщиков, многие из которых к такой работе не готовы. За ошибки и недостоверную информацию грозят существенные штрафы. При этом отказ от системы в обозримом будущем выглядит маловероятным, поскольку торговля квотами стала значимым источником доходов для бюджетов. В Германии эти средства направляются в Фонд климата и трансформации, из которого, по иронии, государство планирует субсидировать высокие цены на энергию, отчасти вызванные той же самой климатической политикой. Таким образом, немецкие компании оказываются на передовой сложного эксперимента, где амбициозные экологические цели вступают в острый конфликт с требованиями экономической эффективности и глобальной конкурентоспособности.