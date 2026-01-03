Попытка польских властей взять под контроль здание бывшего российского консульства в Гданьске встретила решительный отпор со стороны российских дипломатов, что привело к серьёзному дипломатическому инциденту.

Об этом сообщает китайский портал Sohu, описывая, как группа польских чиновников в сопровождении службы безопасности прибыла к закрытому консульству, работа которого была прекращена в конце декабря прошлого года.

Согласно публикации, российские сотрудники, ожидавшие подобного развития событий, отказались открыть двери и передать ключи, несмотря на настойчивые требования польской стороны о том, что здание перешло в её собственность. Хотя физического столкновения удалось избежать, атмосфера, по словам издания, оставалась крайне напряжённой.

Ранее на Западе высказались об ударах по Одессе.