В Китае оценили реакцию России на дипломатический скандал с Польшей

Польша получила мощный отпор в дипломатическом скандале с Россией, который произошел из-за инцидента со зданием консульства в Гданьске. Такую оценку реакции Москвы дали китайские журналисты издания Sohu. Пересказ статьи приводит «АБН 24».

Авторы напомнили, что польские власти объявили о закрытии консульства и хотели получить доступ внутрь, однако технический персонал заперся там и отказался пускать кого-либо внутрь.

Китайские журналисты отметили, что Варшава была в ярости из-за произошедшего. «Напряженность между Польшей и Россией вышла за рамки этого здания», — говорится в статье.

После инцидента официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что попытки захвата российской собственности получат жесткий ответ.

В Польше не смогли изъять здание закрытого консульства России в Гданьске

По мнению авторов материала, польские власти не ожидали такого сопротивления. Теперь перед Варшавой стоит дилемма: либо пойти на провокацию, которая может завершиться серьезными последствиями, либо отступиться.

Ранее чиновники из Гданьска попытались ворваться в здание генерального консульства России, однако им не удалось попасть внутрь. Отмечалось, что польские власти не могут занять здание, поскольку там остался сотрудник российского посольства.