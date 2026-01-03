В Чехии оппозиция начала подготовку процедуры голосования в палате депутатов парламента для смещения с поста спикера лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры. Причиной стали его резкие высказывания в адрес Украины в новогоднем обращении к согражданам 1 января.

Как отмечает агентство ЧТК, в нём Окамура заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его на поддержание конфликта на Украине. Кроме того, он выступил против членства Украины в ЕС и выразил мнение, что выгоду от этого конфликта получают «западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота».

«Оппозиционные политики считают заявление одного из высших конституционных должностных лиц позорным и неприемлемым и заявляют, что Палата и правительство Андрея Бабиша должны дистанцироваться от слов Окамуры», — говорится в статье.

Ранее Окамура выступил против оказания военной помощи Украине.

Бывший премьер-министр страны Петр Фиала между тем сообщил, что за год Чехия передала Украине 1,8 млн крупнокалиберных снарядов.