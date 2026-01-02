Стало известно о прохождении Будановым обучения по поддерживаемой ЦРУ программе
Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своего офиса, связан с США и проходил обучение по программе, которая поддерживается ЦРУ. На это указала газета The New York Times.
Уточняется, что этот факт может повлиять на мирные переговоры с администрацией американского лидера Дональда Трампа.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров отмечал, что назначением Буданова Зеленский хотел устранить одного из возможных кандидатов на пост президента.