Британский депутат назвала Минск частью России

Депутат Палаты общин (нижней палаты) британского парламента от партии "зеленых" Карла Деньер назвала Минск частью России, отвечая на вопрос в интеллектуальной телеигре University Challenge, которая транслируется вещательной корпорацией Би-би-си.

В ходе передачи команде, состоящей из выпускников Даремского университета и возглавляемой Деньер, был задан вопрос: "Какой российский город - самый густонаселенный к северу от Полярного круга - был основан на Кольском полуострове в 1910-х годах, чтобы служить естественным незамерзающим морским портом для страны?" Журналистки София Смит Галер и Трейси Маклеод в качестве варианта предложили Минск. Деньер согласилась с их версией и дала окончательный ответ как лидер команды.

Ведущий шоу Амол Раджан рассмеялся и сообщил им, что "Минск - это столица Белоруссии". "Правильный ответ - Мурманск", - добавил он. Несмотря на это, команда Деньер победила в полуфинале представителей Тринити-колледжа Кембриджского университета и вышла в финал, где сразится с выпускниками Кибл-колледжа Оксфордского университета.

40-летняя Деньер окончила Даремский университет в 2009 году. В последнем рейтинге Good University Guide, составляемом газетами The Times и The Sunday Times с 1993 года, вуз вошел в тройку лучших британских университетов.