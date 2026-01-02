На Украине допустили отставку главы СБУ

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк допустил отставку главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

К такому выводу парламентарий пришел на фоне кадровых перестановок в Киеве, включая назначение руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новым главой офиса президента.

«Ну прям очень уверенно и активно говорят, что могут поменять и главу СБУ. Типа Малюку предложат какую-то вакантную должность. Хотя очевидно — это будет понижение для него», — предположил Железняк.

Сам Буданов принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Он отметил, что повышение станет шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности». Его текущая должность освободилась после того, как президент уволил бывшего главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

Новым главой ГУР стал руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко.