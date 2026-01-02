Жители Германии боятся войны с Россией

Опрос общественного мнения показал, что жители Германии боятся полноценного военного конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Die Zeit.

Согласно информации СМИ, такой страх наблюдается уже на протяжении почти четырех лет. При этом власти Германии, как отмечает издание, пока еще не переходят к «реальной боеготовности».

«Переговоры по Украине продолжаются без участия Германии. Дональд Трамп и Владимир Путин зажимают Владимира Зеленского в переговорные тиски. А немецкая надежда на собственную дипломатическую силу <…> в новом году снова кажется столь же обманчивой, как, возможно, и с самого начала. Остается страх немцев перед крупным вооруженным столкновением», — сообщает издание.

