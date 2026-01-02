СМИ: жители Германии боятся войны с Россией

Андрей Дуванов

Опрос общественного мнения показал, что жители Германии боятся полноценного военного конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Die Zeit.

Жители Германии боятся войны с Россией
© РИА Новости

Согласно информации СМИ, такой страх наблюдается уже на протяжении почти четырех лет. При этом власти Германии, как отмечает издание, пока еще не переходят к «реальной боеготовности».

«Переговоры по Украине продолжаются без участия Германии. Дональд Трамп и Владимир Путин зажимают Владимира Зеленского в переговорные тиски. А немецкая надежда на собственную дипломатическую силу <…> в новом году снова кажется столь же обманчивой, как, возможно, и с самого начала. Остается страх немцев перед крупным вооруженным столкновением», — сообщает издание.

