Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет пойти на территориальные компромиссы из-за давления со стороны радикальных сил. Об этом со ссылкой на экс-дипломата пишет в своем материале известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Как передает Херш, Мэтлок полагает, что украинский лидер зависит от националистически настроенных кругов, сохраняющих значительное влияние в силовых структурах. Для достижения мирного соглашения, по мнению экс-посла, потребовалось бы согласие на территориальные уступки, чего эти группы не допустят.

«Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые до сих пор обладают огромным влиянием в украинской армии… Для достижения соглашения нужно будет отказаться… от земли», — цитирует Херш слова Мэтлока.

По его данным, бывший дипломат считает, что для такого шага Украине потребовалось бы новое правительство, так как действующий президент в этом случае не смог бы сохранить свой пост.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

На Украине с 2022 года втрое выросло число граждан, которые согласны уступить территории. Это следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.