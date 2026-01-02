Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал назначение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* новым руководителем офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Азарова.

По словам Азарова, таким назначением Зеленский устранил одного из претендентов на пост президента Украины. По его мнению, Буданов* мог бы занять место Зеленского, потому что он выигрывает у того по опросам.

«Поэтому таким решением он убирает одного из своих соперников из президентской гонки», — заявил Азаров.

Ранее Буданов* принял предложение Зеленского возглавить его офис.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.