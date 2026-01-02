Венесуэла заявила о готовности к диалогу с администрацией Трампа

Николас Мадуро заявил о готовности Венесуэлы к сотрудничеству с США. Об этом президент Боливарианской Республики сказал в новогоднем интервью для местного телевидения.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла — «братская страна» для Штатов. Он предложил Дональду Трампу содействие в борьбе с наркотрафиком и доступ американских компаний к венесуэльской нефти. Последний разговор Мадуро с Трампом состоялся 21 ноября, президент Венесуэлы охарактеризовал его как «очень уважительный».

О чем сигнализируют последние заявления Мадуро? Рассуждает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин:

Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады: «Я думаю, это связано со страхом Николаса Мадуро перед тем, что его просто свергнут. Будет смена режима. У Трампа есть люди, альтернативы, скажем так, в лице Марии Карины Мачадо, которая получила Нобелевскую премию мира. Трамп до этого демонстрировал активно военную мощь и активизировал попытки по борьбе с так называемыми наркокартелями, якобы наркокартелями. Он неоднократно обвинял и Николаса Мадуро в том, что он покрывает все. Поэтому можно сказать, даже было гибридное противостояние, гибридное давление, и поэтому это возымело эффект. Судя по всему, до этого Николас Мадуро призывал к миру, Трамп это видел и, судя по всему, Трамп добился того, чего он хотел — чтобы Мадуро молил о пощаде. По сути, это можно так интерпретировать, только более дипломатично. Трамп спокойно может подать и продать данный сюжет как победу, потому что полномасштабное вторжение в Венесуэлу ему невыгодно. Это будет иметь серьезные внутриполитические последствия: американцы не одобряют это, это ударит по образу и репутации Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. С другой стороны, подобного рода разговоры уже были, дипломатические контакты были, они не увенчались успехом. Трамп снова разворачивался на 180 градусов, менял риторику, Трамп добивается добровольной отставки. Если Мадуро боится за свою жизнь или бесславного падения, то он вполне может быть договороспособным. Сейчас им движет, наверное, даже не столько политический расчет, сколько типичный страх, потому что Венесуэла будет с США один на один. По сути, нет у нее союзников, которые могут противостоять США. Я думаю, о ясности в данной ситуации говорить невозможно, поскольку мы вообще думали, что Трамп начнет наземную операцию пару месяцев назад, а он все тянул, тянул, затягивал, затягивал. Где гарантия того, что он снова не перейдет к этой тактике затягивания? К тому же интрига позволяет ему удерживать внимание постоянно, а медийное внимание ему нужно не только для внешнеполитических целей, но и внутриполитических — та же попытка отвлечь от скандала вокруг Эпштейна».

Накануне Трамп объявил о первом наземном ударе по Венесуэле. По его словам, этот удар был нанесен по причалу, который использовали наркокартели, и объект уничтожен. До этого США атаковали только суда Венесуэлы в Карибском море.