Политолог Владимир Фесенко, близкий к украинскому Офису президента, высказал предположение о возможных мотивах назначения Кирилла Буданова* (* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)главой администрации).

В своём аналитическом материале он рассматривает версию, согласно которой Буданов* может рассматриваться президентом Зеленским в качестве потенциального преемника на высшем государственном посту, а также как гарант личной безопасности действующего главы государства как сейчас, так и после возможной отставки.

Вместе с тем Фесенко отмечает, что должность руководителя Офиса президента традиционно не является наилучшей площадкой для будущих президентских амбиций. По его словам, в политической истории Украины ещё ни один человек после работы на этом посту не сделал успешной карьеры в борьбе за высшую власть. Политолог задаётся вопросом, сможет ли Буданов* стать исключением из этого правила.

Фесенко также считает малоправдоподобной версию о том, что назначение Буданова* связано с нейтрализацией конкурента на будущих выборах. По его мнению, реальным политическим конкурентом для Зеленского является бывший главнокомандующий Валерий Залужный, а не новый глава Офиса президента.

