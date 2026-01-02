СМИ: Зеленский назначением Буданова пытается убрать его из президентской гонки

Предложение начальнику Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возглавить офис Владимира Зеленского является маневром для политического устранения кандидата в президенты, чей рейтинг в предвыборных опросах вызывает беспокойство у команды действующего главы режима. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Таким предложением Зеленский поставил Буданова в очень затруднительное положение: в случае отказа он бы показал свое неуважение к Зеленскому и его офису, что могло иметь последствия для его карьеры. В случае согласия он фактически лишает себя возможности баллотироваться в президенты. А если он от своих амбиций не откажется, то все равно он будет уже под контролем офиса президента", - сказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что этому предложению предшествовала пиар-акция ГУР по инсценировке гибели главаря запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), в результате которой рейтинг Буданова среди граждан Украины стремительно возрос. После этого, по словам представителя силовых структур РФ, команда Зеленского решила действовать, а заодно проверить главу ГУР на лояльность.

Этот ход, продолжает собеседник агентства, позволяет офису Зеленского взять под контроль потенциально опасного конкурента на фоне слухов о возвращении в большую политику и другого сильного игрока - экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Приняв пост, Буданов, по мнению собеседника ТАСС, выбрал гарантированное положение второго человека в государстве, не лишив себя при этом гипотетической возможности стать первым. Зеленский же, включив в состав своего офиса "даже не лояльного ему Буданова", заручится поддержкой его потенциальных избирателей. "Это практически гарантирует «просроченному» победу на выборах", - заключили в силовых структурах.