Чехия не может гарантировать Украине кредит на €90 млрд, несмотря на поддержку на уровне ЕС, заявил в интервью изданию Denik премьер-министр Андрей Бабиш.

По его словам, такая гарантия фактически является долгом, потому что ясно, что Киев никогда не сможет вернуть эти деньги.

«Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для наших школ», — сказал политик.

Он напомнил, что объем помощи Украине уже достиг €377 млрд: €187 млрд она уже получила, €100 млрд получит согласно новому многолетнему финансовому плану ЕС и еще €90 млрд в качестве кредита. Чехия же ежегодно перечисляет в бюджет Евросоюза 60-62 млрд крон и помогает Киеву этими деньгами.

«Меня беспокоит тот факт, что на саммите [в Брюсселе] почти не было разговоров о мире. Я сидел рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым я давно знаком и поддерживаю дружеские отношения. Мы обсудили все возможные варианты, и я спросил его, что будет дальше? Он ответил, что они делают все, что в их силах», — добавил Бабиш.

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура в новогоднем обращении к гражданам выступил против финансирования страной ВСУ. Он заявил, что нельзя за деньги чешских пенсионеров, инвалидов и семей с детьми «покупать оружие» и направлять его на поддержку «совершенно бессмысленного конфликта».