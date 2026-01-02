Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что большинство жителей Финляндии не одобряют слова президента страны Александра Стубба в отношении России. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Малинена, со словами Стубба не согласно «подавляющее большинство» финнов. Он также добавил, что «его ранее проукраинские друзья» из Финляндии начинают выступать против политического курса на конфликт с Россией.

«Помните, у Стубба нет полномочий говорить такое. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью. Даже мои нейтральные, ранее проукраинские и пронатовские друзья медленно, но верно начинают выступать против наших лидеров, несмотря на массированную пропаганду, которой они подвергаются», — написал он.

Ранее Стубб выступил с новогодним обращением, в котором заявил, что отношения между Финляндией и Россией изменились навсегда.