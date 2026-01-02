Эстония запретила въезд священнику РПЦ
Эстония, как сообщает телерадиокомпания ERR, запретила въезд священнику Русской православной церкви (РПЦ) Роману Колесникову якобы по "соображениям безопасности".
Колесников, по данным СМИ, осенью 2025 года начал служение в Эстонской православной христианской церкви, связанной с Московским патриархатом.
Священник РПЦ, как указано, стал третьим духовным лицом, которому якобы по "соображениям безопасности" был запрещен въезд в страну.
МВД Эстонии, согласно публикации, объяснило запрет на въезд священнику его поддержкой внешней политики РФ.