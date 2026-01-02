Раскрыто, для чего Зеленский назначил Буданова* главой Офиса президента

Назначение начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) главой Офиса президента Украины является политическим поворотным моментом для страны. Как отмечает агентство Bloomberg, это решение последовало за сложным периодом для украинского руководства как на фронте, так и в дипломатической сфере.

Отставка прежнего главы администрации Андрея Ермака, которого внутри страны считали фигурой, сосредоточившей значительную власть, создала непростую ситуацию для Владимира Зеленского. Объявленная им перезагрузка аппарата происходит на фоне растущего давления как внутри Украины, так и со стороны международного сообщества, во многом связанного с коррупционными скандалами.

Как полагают аналитики Bloomberg, назначение Буданова* может помочь ослабить это политическое давление. Ключевая административная роль передана видной и авторитетной фигуре в военных кругах, которая пользуется уважением в украинском обществе.

Этот шаг позволяет Зеленскому перераспределить ответственность и усилить связь между военным командованием и гражданской администрацией в условиях продолжающегося конфликта.

