Полиция Ирана пригрозила зачинщикам беспорядков ответными мерами

Полиция Ирана признает законное право населения на мирные протесты, но будет действовать решительно и жестко в ответ на незаконные попытки бунтовщиков нападать на правительственные объекты. Об этом заявил глава полиции провинции Лурестан Мохаммад Реза Хашемифар.

"Управление полиции провинции считает себя единым с народом и признает законное право граждан выражать свои требования в рамках закона, но оно не допустит компромисса в вопросах общественной безопасности", - приводит его слова агентство Tasnim.

Как отметил офицер полиции, спокойное время для тех, кто нарушает общественный порядок, и тех, кто связан с движениями против безопасности страны, закончилось, и "отныне любое собрание, волнение или незаконное действие будет встречено решительным, законным и сдерживающим ответом со стороны служителей народа". Такие действия, как причинение вреда чужой собственности, организация беспорядков и нападения на полицейские участки, ни в коем случае нельзя игнорировать, добавил он.

29 декабря в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. Во вторник к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. В среду группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.