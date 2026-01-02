Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru раскрыл, к чему приведет назначение Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Как заметил собеседник издания, Буданов* в качестве главы офиса украинского лидера может подталкивать Зеленского к непопулярным среди граждан Украины действиям.

К непопулярным действиям, по словам Цекова, уже относятся и продолжение боевых действий, и прекращение боевых действий с выводом вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Политик счел понятным согласие Буданова* занять новую должность.

«Для него чем дольше идут боевые действия, тем лучше», — добавил первый зампред Госсовета Крыма.

