Голливудская актриса Анджелина Джоли, по данным египетского телеканала Al Qahera News, посетила контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

Джоли посетила КПП "Рафах" «в рамках гуманитарной поездки». Ее цель, как утверждается в сообщении, помощь и осмотр больницы Эль-Ариш.

В декабре министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты проинформировал о контактах с Израилем по вопросу полноценного открытия КПП "Рафах" на границе с Газой.