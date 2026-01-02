В ООН высказались о теракте в Хорлах

Генсек ООН Антониу Гутерреш высказался о теракте в Хорлах Херсонской области. Его слова передал представитель Стефан Дюжаррик РИА Новости.
По словам Дюжаррика, генеральный секретарь глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением энергетических объектов и портов, которые связаны с продолжающимися нападениями на Украине и в Российской Федерации.
При этом он отметил, что ООН не в состоянии проверить детали атаки ВСУ из-за отсутствия доступа.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь атаковали кафе и гостиницу в Хорлах, где находились не менее 100 мирных граждан. В результате теракта погибли 27 человек, в их числе двое несовершеннолетних.