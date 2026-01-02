Президент Молдавии Майя Санду предоставила молдавское гражданство восьмерым гражданам России, среди которых сын солиста группы "Би-2" Федор Бортник и пианист Глеб Колядин. Об этом сообщило со ссылкой на администрацию главы государства молдавское издание "Еnewsmd".

В 2024 году Санду предоставила гражданство Молдавии ряду участников группы "Би-2" вместе с членами их семей, кинокритику Антону Долину и журналисту Глебу Пьяных (внесены в РФ в реестр иноагентов). Тогда в качестве оснований глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел назвал процедуру "предоставления гражданства в интересах Республики Молдова".

Вместе с тем в нынешнем году Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых жителей Молдавии, которые поступили на службу в Оперативную группу российских войск (ОГРВ), размещенную в Приднестровье. Также лишен гражданства лидер Партии регионов Молдавии Александр Калинин, который был обвинен в поддержке России, попытках дестабилизации ситуации в республике и попал под санкции ЕС и Канады.

Накануне нового года в Молдавии вступил в силу новый закон, который позволит лишать гражданства служащих вооруженных сил непризнанного Приднестровья и "лиц, примкнувших к армиям стран, признанных Кишиневом агрессорами".

По мнению экспертов, нововведение может коснуться тысяч жителей Приднестровья, которые зачастую обладают молдавским и российским гражданством. На это указывает пункт "б" статьи №22, где говориться, что указом президента Молдавии гражданства может быть лишено лицо, которое "вступило в незаконные вооруженные формирования, в вооруженные силы неконституционного образования". В другом пункте отмечается, что гражданства могут быть лишены также лица, вступившие в ВС "государства- агрессора, признанного таковым ООН, Европейским парламентом или парламентом Республики Молдова (РМ), либо в вооруженные силы государства, с которым РМ разорвала дипломатические отношения или находится в состоянии войны".