Украинский президент Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение конфликту с Россией. Внимание на это обратили журналисты издания The Hill.

— И я бы отдал все на свете, если бы в этом обращении я мог сказать, что мир также наступит всего через несколько минут. К сожалению, пока не могу этого сказать. Но с чистой совестью я — все мы — можем сказать, что Украина действительно делает все для мира, — сказал глава киевского режима.

В своем обращении он добавил, что мирное соглашение готово на 90 процентов. Оставшиеся 10 процентов, по словам Зеленского, являются самыми важными, передает издание.

Глава Украины подвел итоги «сложнейшего» 2025 года, обратившись к гражданам с посланием, в котором привычные лозунги о победе уступили место сдержанной усталости и надежде на мир.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина не сможет пережить 2026 год — западные страны перестали поддерживать киевский режим. Эксперт подчеркнул, что европейские страны продолжают верить в «чудо».