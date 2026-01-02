Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в России) согласился занять пост главы офиса президента.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил о новом назначении, передает ТАСС. В своем телеграм-канале он рассказал, что принял предложение Владимира Зеленского стать главой президентского офиса.

«Принял предложение Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Продолжаю служить Украине», – заявил Буданов.

Депутат Рады Железняк: Зеленский конфликтовал с Будановым, защищая Ермака

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины.