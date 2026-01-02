Отношение граждан Украины к возможным условиям урегулирования конфликта заметно изменилось. Всё больше опрошенных допускают территориальные уступки ради прекращения боевых действий. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

По итогам исследования, к концу декабря 2025 года на такие условия были готовы согласиться 33% респондентов, в то время как в 2022 году этот показатель составлял лишь 10%.

Доля тех, кто категорически не принимает территориальные потери за этот срок сократилась с 82 до 53%.

Число неопределившихся выросло с 8 до 14%.

Исследование проводилось с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью среди 1001 респондента, заявленная статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Ранее сообщалось, что западные политики негативно реагируют на развитие переговорного процесса с Россией, что, по оценкам экспертов, лишь усугубляет положение Украины.

До этого появлялись сообщения о том, что Владимир Зеленский не намерен соглашаться на территориальные уступки и вывод ВСУ из Донбасса в 2026 году.