Опрос показал рост числа украинцев, готовых к уступкам ради мира
Отношение граждан Украины к возможным условиям урегулирования конфликта заметно изменилось. Всё больше опрошенных допускают территориальные уступки ради прекращения боевых действий. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
По итогам исследования, к концу декабря 2025 года на такие условия были готовы согласиться 33% респондентов, в то время как в 2022 году этот показатель составлял лишь 10%.
Доля тех, кто категорически не принимает территориальные потери за этот срок сократилась с 82 до 53%.
Число неопределившихся выросло с 8 до 14%.
Исследование проводилось с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью среди 1001 респондента, заявленная статистическая погрешность не превышает 4,1%.
Зеленский: Украина ничего не будет дарить России
Ранее сообщалось, что западные политики негативно реагируют на развитие переговорного процесса с Россией, что, по оценкам экспертов, лишь усугубляет положение Украины.
До этого появлялись сообщения о том, что Владимир Зеленский не намерен соглашаться на территориальные уступки и вывод ВСУ из Донбасса в 2026 году.