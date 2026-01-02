Депутат Рады Железняк: Зеленский конфликтовал с Будановым, защищая Ермака

Владимир Зеленский около полугода назад на повышенных тонах разговаривал с начальником Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым (в РФ внесен в перечень террористов и экстремистов), защищая на тот момент еще главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

© Офис президента Украины

Немногим ранее Зеленский предложил Буданову возглавить свой офис спустя больше месяца после увольнения Ермака на фоне коррупционного скандала.

В частности, в своем Telegram-канале Железняк рассказал, что около полугода назад в европейском издании Politico вышла статья о Ермаке, в которой сообщалось, что он "подлец, вор и только усугубляет ситуацию с переговорами".

"Статью увидел (принесли специально) Зеленский. И тут Ермак сел ему на ухо, что это все не просто так - а заказ лично Буданова на главу офиса президента, и что срочно надо увольнять его из ГУР и вообще он уже давно работает на политических оппонентов. Тогда, говорят <…> [Зеленский] лично звонил Буданову и кричал. Тогда чудом как-то Буданов удержался на посту, хоть значительно ослаб", - написал он.

Депутат напомнил, что после этого были неоднократные попытки ослабить влияние главы ГУР, в том числе заменить его на кого-то из СБУ или Службы внешней разведки.

"Как видите, немного не так случилось и вот она ирония судьбы, надеюсь, что у нового главы ОП долгая память на такие вещи", - подытожил он.

На новость о предложении Зеленским Буданову возглавить его офис последовала и другая реакция. В частности, депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале опубликовал фотографию замка с надписью "Ермак", намекая таким образом, возможно, на заключение бывшего главы офиса Зеленского. В то же время Железняк намекнул, что Ермака ждут плохие времена.