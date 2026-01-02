Депутат Рады Железняк: Зеленский конфликтовал с Будановым, защищая Ермака

Владимир Зеленский около полугода назад на повышенных тонах разговаривал с начальником Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым (в РФ внесен в перечень террористов и экстремистов), защищая на тот момент еще главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Немногим ранее Зеленский предложил Буданову возглавить свой офис спустя больше месяца после увольнения Ермака на фоне коррупционного скандала.
В частности, в своем Telegram-канале Железняк рассказал, что около полугода назад в европейском издании Politico вышла статья о Ермаке, в которой сообщалось, что он "подлец, вор и только усугубляет ситуацию с переговорами".
"Статью увидел (принесли специально) Зеленский. И тут Ермак сел ему на ухо, что это все не просто так - а заказ лично Буданова на главу офиса президента, и что срочно надо увольнять его из ГУР и вообще он уже давно работает на политических оппонентов. Тогда, говорят <…> [Зеленский] лично звонил Буданову и кричал. Тогда чудом как-то Буданов удержался на посту, хоть значительно ослаб", - написал он.
Депутат напомнил, что после этого были неоднократные попытки ослабить влияние главы ГУР, в том числе заменить его на кого-то из СБУ или Службы внешней разведки.
"Как видите, немного не так случилось и вот она ирония судьбы, надеюсь, что у нового главы ОП долгая память на такие вещи", - подытожил он.
На новость о предложении Зеленским Буданову возглавить его офис последовала и другая реакция. В частности, депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале опубликовал фотографию замка с надписью "Ермак", намекая таким образом, возможно, на заключение бывшего главы офиса Зеленского. В то же время Железняк намекнул, что Ермака ждут плохие времена.