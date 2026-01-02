Трамп сообщил о результатах нового когнитивного теста

Врачи Белого дома определили идеальное здоровье у президента США Дональда Трампа, он в третий раз подряд сдал когнитивный тест на отлично. Об этом сообщил сам американский лидер, передает РИА Новости.

В пятницу Трамп посвятил своему здоровью пост в соцсети Truth Social.

«Врачи Белого дома сообщили, что у меня "идеальное здоровье", и что я "сдал успешно" (то есть правильно ответил на 100% заданных вопросов) в третий раз подряд мой когнитивный тест», — написал Трамп.

По его словам, ни один президент или прошлый вице-президент не осмеливался пройти подобное испытание.

В США высказались о состоянии здоровья Трампа

Он считает, что все кандидаты в президенты и вице-президенты США должны проходить «серьезный и достоверный тест на когнитивные способности». К управлению страной нельзя допускать «глупых или некомпетентных людей».

Накануне CNN сообщила, что на левой руке Дональда Трампа заметны новые кровоподтеки, что вызывает вопросы о здоровье президента.