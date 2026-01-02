В Одессе депутат выгнал строителей из-за разговоров на русском языке

В Одессе произошел очередной инцидент из-за русского языка. Депутат областного совета Андрей Бабенко (партия «Батькивщина») прогнал с объекта строителей, слушавших российскую музыку и общавшихся на русском. Об этом сообщает издание «Страна».

Издание пишет, что депутат накричал на строителей и прогнал их с объекта.

«Он назвал их «сепарами» и обзывал матом», — отмечает «Страна».

Бабенко совмещает пост депутата с бизнесом, он является гендиректором охранного агентства «Самсон Групп-06».

Ранее сообщалось, что городской совет Одессы ради украинизации отказался от гимна города — песни советского композитора Модеста Табачникова и советского поэта Семена Кирсанова «У Черного моря». Оригинал решили перевести на украинский язык.