США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

Госдепартамент США вновь выпустил экстренное предупреждение для своих граждан, находящихся в России. В документе настоятельно рекомендуется немедленно покинуть территорию Российской Федерации.

«Гражданам США в России следует уехать немедленно», – говорится в предупреждении Госдепа.

В 2022 году американское посольство в Москве рекомендовало гражданам США, включая спортсменов, покинуть Россию. Дипломаты предупредили, что в случае частичной мобилизации власти России могут призвать на службу мужчин и женщин с двойным гражданством. Также в посольстве отметили, что в случае возникновения проблем на границе или внутри страны помощь будет оказана не всем, поскольку у дипломатов есть определенные ограничения в возможностях.

Перед поездкой в Россию дипломаты советуют иметь при себе удостоверение личности и действующий паспорт США с российской визой. Важно ознакомиться с рекомендациями Госдепартамента по поездкам в РФ и заранее подготовить план действий на случай непредвиденных ситуаций.

Полянский: США пока не спешат разбирать "завалы" в отношениях с Россией

Аналогичные предупреждения своим гражданам ранее сделали власти других стран, таких как Болгария, Польша, Эстония и Латвия.

Ранее посольство США на Украине рекомендовало не посещать страну из-за угрозы военных действий России. Госдеп призвал членов семей сотрудников посольства и американских граждан покинуть Украину.