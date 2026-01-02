Парни из Германии пошли на необычный шаг ради девушек из России

Для привлечения внимания российских поклонниц, немецкие молодые люди стали изучать русский язык и танцевать под популярные российские мелодии.

В социальных сетях набирает обороты интересный тренд, получивший название «филяй-филяй». Начало этому положило видеоролик, где немецкий юноша по имени Самуэль непринужденно улыбался и двигался под ритмы композиции «Vielleicht, Vielleicht». Неожиданно его канал привлек внимание россиянок, которые щедро осыпали его комплиментами.

Почему русские песни стали популярны на Западе

Вдохновленные успехом Самуэля, другие немецкие блогеры-танцоры оперативно переняли эту тенденцию и, стремясь удержать интерес своей новой русской аудитории, начали создавать контент под известные российские песни, такие как «Матушка-Земля» и «Катюша». Немцы активно осваивают базовые русские слова и создают контент, целенаправленно ориентированный на своих новообретенных зрителей.