Странам ЕС необходимо готовиться к компромиссу и понимать, что ради мирного соглашения Киев должен пойти на определенные уступки. Об этом в новогоднем обращении к нации заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает YLE.

Стубб отметил, что ради мира часто приходится идти на компромисс. В случае с украинским кризисом также необходимо руководствоваться политическим прагматизмом.

«Мы должны готовиться к тому, что не все части мирного соглашения, видимо, будут соответствовать нашему чувству справедливости», — заявил финский президент.

Ранее в США заявили, что коллективный Запад не может одолеть Россию, никакие военные провокации не окажут эффекта.