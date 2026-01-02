Дочь Ким Чен Ына посетила мавзолей в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсусанский Дворец Солнца, Политика сопровождали супруга Ли Соль Чжу и дочь Ким Чжу Э. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЦТАК.

Вместе с семьей Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец, чтобы почтить память отца и деда. Дворец представляет собой мавзолей, где покоятся тела Ким Чен Ира и Ким Ир Сена.

В церемонии также участвовали высокопоставленные правительственные чиновники и члены ЦК Трудовой партии Кореи.

ЦТАК опубликовало фото, на котором Ким Чжу Э стоит рядом с родителями в главном зале дворца.

В конце декабря лидер КНДР вместе с дочерью осмотрел 5 новых отелей, открывшихся в туристической зоне Самджиен.