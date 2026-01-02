Протестное движение в Сербии имеет явные признаки цветной революции, организуемой из-за рубежа. При этом состав протестующих неоднороден. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что протесты начались осенью 2024 года, после трагедии в городе Нови-Сад, где обрушился навес на железнодорожном вокзале. Часть участников недовольна социальными условиями в стране. Есть люди, «которые очень сопереживают, сочувствуют» пострадавшим.

Президент Сербии Александар Вучич назвал протесты причиной дестабилизации страны

Однако многое в этом протестном движении связано с поддержкой извне. Именно из-за рубежа мероприятия организуются, запускаются и поддерживаются «в интенсивном состоянии».

«Это один из вариантов, давайте так и говорить, продвижения цветной революции в Сербии, с целью смены власти, смены конкретных людей во власти, президента Вучича», — сказал посол.

Ранее сообщалось, что протестующие в Сербии студенты массово собирают подписи за досрочные парламентские выборы.