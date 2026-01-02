Посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал «оскорбительными» и «полными ненависти» слова спикера нижней палаты парламента Чехии Томио Окамуры, который в новогоднем обращении выступил против оказания военной помощи Киеву и назвал правительство президента Украины Владимира Зеленского «хунтой». Об этом Зварич написал в посте на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Оскорбительные и полные ненависти высказывания Томио Окамуры в адрес Украины и ее жителей, прозвучавшие в новогоднем выступлении, мы воспринимаем как его личную позицию, которая, видимо, сформировалась под влиянием российской пропаганды. Слова, которые он позволил себе в отношении моих соотечественников и Украины, недостойны и абсолютно неприемлемы», — отметил он.

По словам посла, высказывание Окамуры «противоречат принципам демократического общества и ценностям, на которых основана Чешская Республика как неотъемлемая часть европейского сообщества».

В Чехии захотели «выскочить из брюссельского поезда»

Теперь же Украина ожидает, что органы государственной власти и чешское гражданское общество дадут «надлежащую оценку» заявлениям политика, отметил Зварич.

Томио Окамура в новогоднем обращении к чешским гражданам подчеркнул, что за деньги чешских налогоплательщиков нельзя покупать оружие и направлять его на поддержку «бессмысленного конфликта». Он понадеялся, что страна «выйдет из брюссельского поезда», который «движется к Третьей мировой войне». Также политик отметил, что самую большую выгоду от конфликта получают западные фирмы и правительства, а также «украинские воры», приближенные к «хунте Зеленского», которые «устанавливают себе унитазы из золота». Поэтому Окамура понадеялся, что Украины «не будет в Евросоюзе».