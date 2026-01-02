Названа ключевая деталь новогоднего обращения Зеленского

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский выступили с «контрастирующими» новогодними посланиями. Во время речи Зеленского о том, что Киев «делает всё ради мира», был нанесен удар по Хорлам, где погибли 24 человека, десятки были ранены. Об этом сообщает издание The Hill.

Издание пишет, что Путин в Новый год выступил с кратким обращением. Он заявил, что народ России един, и борется за правду и справедливость. Тему конфликта он затронул только в конце своего выступления, обратившись к военным в зоне СВО:

«В канун Нового года с вами миллионы людей по всей России: они думают о вас, разделяют ваши чувства и возлагают на вас надежды. Нас объединяет искренняя, бескорыстная и преданная любовь к России. Желаю всем нашим солдатам и командирам счастливого Нового года! Мы верим в вас и в нашу победу».

Зеленский, напротив, выступил с длинной речью, практически полностью посвящённой конфликту. Он выразил надежду на приближающееся мирное соглашение после встречи с президентом США в поместье Мар-а-Лаго на этой неделе.

«Через несколько минут начнётся новый год. И я бы отдал всё на свете, если бы в этом обращении мог сказать, что мир тоже наступит всего через несколько минут. К сожалению, пока не могу этого сказать. Но с чистой совестью я — как и все мы — могу сказать, что Украина действительно делает всё ради мира», — заявил Зеленский.

Он отметил, что мирное соглашение «готово на 90 процентов», при этом подчеркнув, что оставшиеся 10 процентов «определят судьбу мира, судьбу Украины и Европы».

Издание отмечает, что практически во время новогоднего послания Зеленского ВСУ нанесли удар по мирному селу в Херсонской области. В результате погибли 27 человек и были ранено как минимум 50.