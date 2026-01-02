Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сделал резкое заявление после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы Херсонской области. Происшествие он прокомментировал в соцсети X.

Экс-советник Пентагона отметил, что в результате атаки Украины в новогоднюю ночь не выжили десятки жителей.

«Мирные переговоры срываются», — добавил Макгрегор.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. При атаке ВСУ были задействованы три дрона. После попадания в здание начался пожар.

На данный момент количество жертв увеличилось до 27 человек. По словам главы Херсона Сальдо, атаку беспилотниками мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра».