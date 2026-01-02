Украину ждет жесткий ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. С таким предупреждением выступил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Теперь они (ВС России. — прим "Ленты.ру") могут уничтожить каждый военный объект (На территории Украины. — прим. "Ленты.ру"), ведь раньше они только выводили их из строя», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, Киев пошел на радикальные меры, чтобы отвлечь внимание от полного провала на фронте. Однако никаких результатов, кроме потенциальных рисков для самой украинской власти, это не принесло.

Атаку ВСУ на резиденцию Путина связали с Трампом

Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук высказал мнение, что план Зеленского, в рамках которого была совершена атака БПЛА ВСУ на резиденцию российского президента в Новгородской области, в конечном итоге был связан с США. Он преследовал цель сорвать мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

До этого Россия передала Соединенным Штатам доказательства атаки на резиденцию Путина. Расшифровка контента памяти навигационных контроллеров одного из сбитых украинских дронов подтвердила, что целью был комплекс зданий резиденции главы государства в Новгородской области.