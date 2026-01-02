В США предупредили Украину о крайне трудной зиме

Украину в предстоящие зимние месяцы ожидает серьезное испытание. Ключевыми факторами риска стал непрекращающийся успех ВС РФ и недостаточный уровень финансовой поддержки со стороны Европы. Об этом сообщает одно из американских изданий.

«Украина может оказаться в затруднительном положении этой зимой из-за неустанных [успехов] России и неспособности европейцев обеспечить Киеву достаточное финансирование», — пишет американский журналист Джейми Деттмер. Его статься опубликована на сайте Politico.

Эксперт отмечает, что украинская армия сталкивается с острой нехваткой людских ресурсов. По некоторым данным, на отдельных участках фронта украинским подразделениям удается разместить лишь около 10 военнослужащих на километр.

Украине предрекли самую тяжелую зиму за весь период СВО

В этом году из-за массовых и продолжительных отключений электроэнергии зима на Украине становится суровым испытанием. Власти рекомендуют жителям городов рассмотреть возможность временного переезда в сельскую местность, а также подготовиться к холодам, запасаясь альтернативными источниками тепла, такими как печи-буржуйки, и теплой одеждой, передает «Царьград».