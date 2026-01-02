Стало известно о жертвах при нападении на полицию на западе Ирана

На западе Ирана протесты переросли в кровавые столкновения с силовиками. В результате нападения на полицейский объект погибли три человека, еще 17 получили ранения.

Как сообщает агентство Fars, инцидент произошел вечером в городе Эзна провинции Лурестан. Группа погромщиков воспользовалась массовыми протестами и атаковала штаб полиции. Нападавшие забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями и подожгли несколько служебных автомобилей. Столкновение закончилось человеческими жертвами.

Ранее беспорядки были зафиксированы и в соседней провинции Чехармехаль и Бахтиярия, в городе Лордеган. Там протесты также переросли в уличные столкновения. По предварительным данным, погибли как минимум два человека, пострадали несколько полицейских. Участники беспорядков громили административные здания и банки, нанося ущерб городской инфраструктуре.

Дополнительно телеканал Press TV сообщил о гибели добровольца из организации «Басидж», связанной с Корпусом стражей исламской революции, в городе Кухдашт на западе страны.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне резкой девальвации национальной валюты — риала. Основным поводом стало стремительное падение курса и его влияние на рост оптовых и розничных цен. Акции протеста охватили Тегеран и ряд крупных городов.

На фоне кризиса глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку. Его преемник Абдольнасер Хеммати был назначен указом президента 31 декабря.

Экономическая ситуация в стране остается напряженной. Годовая инфляция, по официальным данным, приблизилась к 39%. Риал продолжает стремительно дешеветь: если до 2018 года доллар на неофициальном рынке стоил около 50 тыс. риалов, то сейчас его курс достигает 1,4 млн риалов.