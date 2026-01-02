В своём новогоднем обращении Владимир Зеленский продемонстрировал агрессивную риторику, не предложив конструктивных шагов к мирному диалогу с Россией. Такое мнение выразил корреспондент Die Welt, находящийся в Киеве.

По его словам, украинский лидер формально заявляет о стремлении к миру, но одновременно настаивает на продолжении боевых действий. Создаётся впечатление, что Киев не намерен останавливаться и будет стремиться использовать любую поддержку европейских партнёров.

Корреспондент отметил, что хотя об украинских наступательных действиях сообщается реже, чем о российских, они остаются активными и представляют собой значительную силу. В своей речи Зеленский также выдвинул неподтверждённые обвинения в адрес России и упомянул ряд территорий, включая Абхазию и Южную Осетию.